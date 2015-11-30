مساعد وزير الداخلية: انتهاء الاستعدادات لتأمين جولة الإعادة

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، منوهًا أن الخطة التأمينة في الجولة الإعادة تكاد تكون نفس الخطة، التي تم العمل بها في الجولة الأولى مع المزيد من الإجراءات في بعض الدوائر التى من الممكن أن يكون بها منافسة شرسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان الذي يقدمه الإعلامي ‘‘نصر القفاص’’ على فضائية ‘‘أون تي في’’، أن التأمين يشمل المنشآت والمباني الحيوية على مستوى الجمهورية، وتم إيقاف الراحات للضباط والأفراد، فضلًا عن التصدي لأي مخالفات انتخابية وكل هذا بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأشار عبد الكريم إلى أن تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كانت الحياد التام والتعامل بشفافية والوجود خارج اللجان، بالإضافة إلى تكليف القيادات بالمرور الدائم على الخدمات لمعرفة مدى التزامهم بالتعليمات.