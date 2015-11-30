خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك إسبانيا السابق

وصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين العاهل الإسبانى السابق خوان كارلوس فى زيارة إلى المملكة تدوم عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان فى استقبال العاهل الإسبانى السابق لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية (وسط) الرياض.

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