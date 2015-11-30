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الجيش الليبى يعلن "طابلينو" ببنغازى منطقة عسكرية وتخضع لقوانين الطوارئ

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الجيش الليبى يعلن "طابلينو" ببنغازى منطقة عسكرية وتخضع لقوانين الطوارئ الجيش الليبى يعلن "طابلينو" ببنغازى منطقة عسكرية وتخضع لقوانين الطوارئ
أكد آمر كتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الليبى ببنغازي، عقيد جمال الزهاوي، أن "طابلينو" منطقة عسكرية وتخضع لقوانين الطوارئ.

وقال الزهاوى - فى تصريح لـ"بوابة الوسط" مساء اليوم الاثنين - إن أى جهة تحاول القبض أو ضبط أى شخص من سكان المنطقة بدون تنسيق مسبق ستتخذ الإجراءات حيال ذلك ، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية التى يحق لها عمليات القبض والضبط هى البحث الجنائى والمباحث العامة، ومديرية الأمن بإجراءات رسمية وإذن الجهات المختصة وبتنسيق مع آمر الكتيبة وبعلمه.

وحذر الزهاوى منتسبى الكتيبة بعدم تنفيذ أى عمليات قبض، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة، كما حذر من تواجد السيارات المسلحة التى لا تتبع الكتيبة أو التجول بسيارات خاصة داخل المنطقة.

ودعا آمر كتيبة شهداء الزاوية المواطنين من أن إيواء أشخاص مشبوهين أو داعمين للتنظيمات الإرهابية، أو أصحاب السوابق سيعرضهم للمساءلة ويعتبرون شركاء لهم فى أى جرم ارتكبوه ، كما حذر من إيواء نازحين أو عائلات سكنها الأصلى من خارج بنغازى من دون علم الكتيبة، وتقديم معلومات وبيانات واضحة عنهم يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص برسالة رسمية لاتخاذ الإجراء القانوني.

وأشار الزهاوى إلى منع تجمع الشباب أمام المنازل ليلاً أو أثناء الاشتباكات، كما يحق للمكلفين من الكتيبة منع التجول أو التواجد على الأسطح أو أمام الأبواب حفاظًا على أرواح السكان ومنعًا للخروقات.
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