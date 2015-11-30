أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سوداني يخلع ملابسه بصالة السفر ويحاول طرد الركاب من المطار

Google+ Print
سوداني يخلع ملابسه بصالة السفر ويحاول طرد الركاب من المطار سوداني يخلع ملابسه بصالة السفر ويحاول طرد الركاب من المطار

مطار القاهرة الدولي

 

شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولى، واقعة غريبة قام أحد الركاب بمحاولة طرد باقي الركاب من الصالة وخلع ملابسه وقامت قوات الأمن بالسيطرة عليه، واستداعاء الحجر الصحي لفحص حالته النفسية.

ذكر مصدر طبي بالمطار، أن إدارة الحجر تلقت بلاغ للكشف علي أحد الركاب بعد قيامه بتصرفات غريبة في صالة السفر أثناء انهاء إجراءات سفره على خطوط طيران “بدر” المتجهة إلى الخرطوم، وعلي الفور انتقلوا أطباء الحجر الصحي، وتبين أن الراكب يدعي “حمادة .ن” 26 عامًا سوداني الجنسية، وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من حالة نفسية، وتم إلغاء سفر الراكب وإتخاذ الإجراءات القانونية معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا