سوداني يخلع ملابسه بصالة السفر ويحاول طرد الركاب من المطار

شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولى، واقعة غريبة قام أحد الركاب بمحاولة طرد باقي الركاب من الصالة وخلع ملابسه وقامت قوات الأمن بالسيطرة عليه، واستداعاء الحجر الصحي لفحص حالته النفسية.

ذكر مصدر طبي بالمطار، أن إدارة الحجر تلقت بلاغ للكشف علي أحد الركاب بعد قيامه بتصرفات غريبة في صالة السفر أثناء انهاء إجراءات سفره على خطوط طيران “بدر” المتجهة إلى الخرطوم، وعلي الفور انتقلوا أطباء الحجر الصحي، وتبين أن الراكب يدعي “حمادة .ن” 26 عامًا سوداني الجنسية، وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من حالة نفسية، وتم إلغاء سفر الراكب وإتخاذ الإجراءات القانونية معه.