البورصة المصرية تخسر 40 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

منيت البورصة المصرية، بخسائر قياسية خلال تعاملات شهر نوفمبر الجاري، بلغت حوالي 40 مليار جنيه من قيمتها السوقية، ليبلغ رأسمالها نحو 413 مليار جنيه مقابل 1ر453 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بهبوط بلغت نسبته 8.9 %.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية هبطت بشكل جماعي حيث تراجع مؤشر /إيجي اكس 30/ الرئيسي بنحو 33ر15% ليبلغ مستوى 6357 نقطة ، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 4ر13 في المائة ليبلغ مستوى 344 نقطة ، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا والذي هبط بنحو 66ر13 % ليبلغ مستوى 736 نقطة.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت خلال الشهر الجاري لتبلغ 8ر19 مليار جنيه من خلال تداول 924ر5 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيم تداول بلغت 6ر18 مليار جنيه وتداول 114ر5 مليار ورقة منفذة على 382 ألف عملية خلال أكتوبر السابق له.

وفي بورصة النيل أشار التقرير إلى أن قيم التداول بلغت 4ر87 مليون جنيه من خلال تداول 43 مليون ورقة منفذة على 11841 عملية خلال الشهر الجاري.

ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 39ر65% من إجمالي قيمة التداول فيما استحوذت على 61ر34% من إجمالي التداولات.