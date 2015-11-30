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ضبط أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بمنفذ وزارة الزراعة في الوادي الجديد‎

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ضبط أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بمنفذ وزارة الزراعة في الوادي الجديد‎ ضبط أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بمنفذ وزارة الزراعة في الوادي الجديد‎

اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد

 

 

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من العميد عبد الباسط السمان، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بضبط أغذية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، داخل أحد منافذ بيع السلع الغذائية، بمدينة الخارجة.

قال إن هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة مكبرة على المحال والمولات التجارية الكبيرة ومنافذ شركة المصرية للجملة التابعة لوزارة ، ومنافذ وزارة الزراعة والمخابز والمطاعم لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط 75 زجاجة زيت زيتون و50 برطمان عسل و10 عبوات عصير فواكة، وجمعيها مجهولة المصدر، بينما تم ضبط 240 عبوة “مايونيز” فاسدة ومنتهية الصلاحية، داخل أحد منافذ وزارة الزراعة لبيع السلع الغذائية.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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