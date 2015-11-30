بريطانيا ستجرى تصويتا برلمانيا الأربعاء على شن غارات فى سوريا

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إنه سيعقد مناقشة ويجرى تصويتا فى البرلمان بعد غد الأربعاء على قرار بشن غارات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال كاميرون فى بيان عبر التلفزيون "سأوصى الحكومة غدا بأن تعقد مناقشة وتصويتا فى مجلس العموم على توسيع نطاق الغارات الجوية التى نشنها ضد تنظيم داعش فى العراق لتشمل سوريا أيضا."
وقال كاميرون فى بيان عبر التلفزيون "سأوصى الحكومة غدا بأن تعقد مناقشة وتصويتا فى مجلس العموم على توسيع نطاق الغارات الجوية التى نشنها ضد تنظيم داعش فى العراق لتشمل سوريا أيضا."
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