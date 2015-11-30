أخبار السعودية اليوم.. السعودية تؤيد تكثيف جهود التحالف الدولى ضد داعش

ركزت أخبار السعودية اليوم، تأكيد المملكة العربية السعودية، على تأييدها لتكثيف جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

جاء ذلك في بيان على لسان مصدر بوزارة الخارجية السعودية حيث قال: "إن المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد داعش في سوريا."

وتابع المصدر بحسب البيان المنشور على الصحفة الرسمية للخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "من هذا المنطلق فإن المملكة تعبر عن تأييدها لتكثيف جهود التحالف بما في ذلك توسيع مشاركة بريطانيا لتشمل العمليات العسكرية."

>كما أكدت أخبار السعودية اليوم، أن سفارة السعودية لدى المغرب، أعلنت أنه لا صحة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مقتل اثنين من المواطنين في العاصمة المغربية، مؤكدة عدم صحة ما تم تناقله لصور لشابين قيل إنهما لسعوديين.>أوضح ذلك رئيس شؤون السعوديين بالسفارة “الاء الصبان” أن أنباء مقتل شابين سعوديين بالمغرب عارية من الصحة تماماً، وأن مثل هذه الإشاعات تُطلق لزرع الفتنة والشقاق بين الشعبين الشقيقين، داعياً المواطنين إلى عدم المشاركة بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتعاطي بعقلانية في مثل هذه المواقف.

وكانت إشاعة تداولت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا تتحدث عن قيام عصابة من المغرب بقتل شابين سعوديين في المغرب من قبل عصابات مجهولة تقوم بقتل الشباب السعودي والخليجي.

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