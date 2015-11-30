أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بشارالأسد يتهم فرنسا بـ"دعم الارهاب"

Google+ Print
بشارالأسد يتهم فرنسا بـ"دعم الارهاب" بشارالأسد يتهم فرنسا بـ"دعم الارهاب"

> اتهم الرئيس السورى بشار الأسد فرنسا ب"دعم الإرهاب"، معتبرا أن براغ يمكن أن تكون مكانا يوقع فيه اتفاق سلام يوما ما انطلاقا من "الموقف المتوازن" لجمهورية تشيكيا من النزاع فى بلاده، وذلك فى تصريحات بثها التلفزيون التشيكى العام الاثنين.

وفى مقابلة اجريت معه وتبث كاملة صباح الثلاثاء، كان الأسد يرد على سؤال لصحافى تشيكى عن امكان توقيع اتفاق سلام فى براغ، الامر الذى اقترحه الرئيس التشيكى ميلوس زيمان فى سبتمبر فى نيويورك.

وقال الأسد "بطبيعة الحال، اذا طرحتم السؤال على السوريين، سيقولون لكم انهم لا يريدون مؤتمر سلام مثلا فى فرنسا، لأن فرنسا تدعم الارهاب والحرب وليس السلام. وبما انكم اشرتم الى براغ، فهذا الأمر سيكون مقبولا عموما، بسبب الموقف المتوازن لبلادكم".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365