بشارالأسد يتهم فرنسا بـ"دعم الارهاب"

> اتهم الرئيس السورى بشار الأسد فرنسا ب"دعم الإرهاب"، معتبرا أن براغ يمكن أن تكون مكانا يوقع فيه اتفاق سلام يوما ما انطلاقا من "الموقف المتوازن" لجمهورية تشيكيا من النزاع فى بلاده، وذلك فى تصريحات بثها التلفزيون التشيكى العام الاثنين.

وفى مقابلة اجريت معه وتبث كاملة صباح الثلاثاء، كان الأسد يرد على سؤال لصحافى تشيكى عن امكان توقيع اتفاق سلام فى براغ، الامر الذى اقترحه الرئيس التشيكى ميلوس زيمان فى سبتمبر فى نيويورك.

وقال الأسد "بطبيعة الحال، اذا طرحتم السؤال على السوريين، سيقولون لكم انهم لا يريدون مؤتمر سلام مثلا فى فرنسا، لأن فرنسا تدعم الارهاب والحرب وليس السلام. وبما انكم اشرتم الى براغ، فهذا الأمر سيكون مقبولا عموما، بسبب الموقف المتوازن لبلادكم".

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