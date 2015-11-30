مقتل جندى سعودى جراء تعرض أحد مراكز حرس الحدود للقصف

> قتل جندى سعودى فى منطقة "جازان " جنوب السعودية ، على الحدود مع اليمن - اثر تعرض أحد المراكز المتقدمة لحرس الحدود بقطاع " الحرث " بمنطقة (جازان ) لقذائف عسكرية من الأراضى اليمنية.

وصرح المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودية بإن أحد المراكز المتقدمة لحرس الحدود بقطاع الحرث بمنطقة جازان تعرض اليوم لقذائف عسكرية من داخل الأراضى اليمنية ، مما نتج عنها استشهاد الجندى أول على حسين على الحسني.

يذكر أن المناطق الحدودية السعودية مع اليمن تشهد اعتداءات من حين لآخر من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس اليمنى المخلوع أسفرت عن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.

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