مساعد وزير الخارجية: ما يقارب الـ 10 آلاف ناخب نسبة تصويت المصريين بالخارج

قال السفير حمدي لوزا، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، إن اليوم شهد بدء تصويت المصريين في الخارج خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف السفير خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد العربي”، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن الإقبال تزايد بعد الساعة 4 مساءًا، لافتًا إلى أن عدد ما تم الوصول إليه في اليوم الأول، يقارب 10 الآف صوت، ومن المتوقع زيادة العدد خلال فعاليات اليوم الثاني.

وأوضح السفير أن جولات الإعادة بشكل عام تتأثر فيها نسب التصويت بعكس المرحلة الأولي والثانية، حيث يتم إجراؤهما أيام السبت والأحد، وهي إجازات، أما جولات الإعادة فتكون أيام عمل، وبالتالي لا يكون الوقت المتاح بنفس الكيفية للوقوف في الطوابير والإدلاء بالصوت.

وأكد لوزا أن اليوم الأول مر بهدوء دون أي مشكلات تعكر صفو العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول التي تشهد تمثيلًا محدودًا من جانب البعثات المصرية، وبالتالي فنسب التصويت بها ضعيفة، بطبيعة الحال، حيث يقتصر التمثيل المصري على الدبلوماسيين وبعثات الأزهر.