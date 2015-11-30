سفير مصر بفرنسا: الدول الصناعية الكبرى الأكثر تلويثًا للبيئة

قال إيهاب بدوي، سفير مصر لدى فرنسا، إن الدول الصناعية الكبرى هي الأكثر تلويثًا للبيئة، وعليها مساعدة الدول النامية في مجال الصناعة من خلال إنشاء صناعة نظيفة أقل تلويثًا للبيئة.

وأضاف بدوي خلال لقاءه ببرنامج ‘‘يحدث في مصر’’ الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بنظيره الفرنسي على هامش قمة المناخ في باريس، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة.

وتابع بدوي، أن الإرهاب والأحداث والإقليمية تفرض نفسها بقوة على اللقاءات الثنائية بين الرؤساء المشاركين في قمة المناخ بباريس، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.