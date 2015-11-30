الأفضل في العالم - 5 حقائق تاريخية في تنافس ميسي ورونالدو ونيمار

ليس مجرد ترشح ثلاثي بين الأفضل من أجل الكرة الذهبية، لكنه ترشح كتب حقائق تُسجل في التاريخ ولن يتم تحطيمها بسهولة والسبب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن يوم الاثنين عن القائمة النهائية المرشحة للتتويج بالكرة الذهبية كالأفضل في العالم. (طالع التفاصيل)

ليونيل ميسي ساحر برشلونة وكريستيانو رونالدو ملك ريال مدريد ونيمار دا سيلفا مُبدع البرازيل وكتالونيا.

لن نتحدث عنا عن ما حققه ثنائي برشلونة من بطولة ولا عن أرقام حطمها رونالدو بل سنتحدث عن تاريخ كُتب بسبب الثلاثي الأفضل في العالم.

ويستعرض FilGoal.com 5 حقائق تاريخية من تنافس ميسي ورونالدو ونيمار

(1) تاريخ ميسي

ذكرنا كتابة التاريخ فلابد أن نذكر ليونيل ميسي. ومن غير ميسي يُغير ويكتب التاريخ.

لأول مرة في التاريخ يترشح لاعب لجائزة الأفضل في العالم 9 مرات متتالية. إنه ميسي.

منذ عام 2007 وحتى 2015 9 سنوات متتالية شهدت تواجد ميسي في القائمة النهائية للأفضل في العالم.

واحتل ميسي المركز الثاني في الأفضل في العالم 4 مرات. 2007 خلف ريكاردو كاكا. و 2008 و2013 و2014 خلف كريستيانو رونالدو.

و4 مرات كالملك المتوج بالذهب. أفضل لاعب في العالم هو ليونيل ميسي.

فهل يتوج ميسي للمرة الخامسة في تاريخه ويعود للجائزة بعد سيطرة رونالدو لعاميين على التوالي.

(2) تاريخ نيمار

أن تُبدع وتتألق وتلفت الأنظار فيتصارع عليك الجميع ويفوز برشلونة في النهاية بخدمتك وتواصل التألق واللمعان فبالتأكيد سنجد اسمك في قائمة الأفضل في العالم.

نيمار دا سيلفا في الثلاثي النهائي المرشح لجائزة الأفضل في العالم.

لأول مرة في تاريخه يتصارع نيمار على لقب الأفضل في العالم.

ساحر البرازيل الذي لعب بقميص سانتوس البرازيلي ومن قبله بورتوجيزا البرازيلي أيضا يتنافس على لقب الأفضل لأول مرة في تاريخه.

فهل يحقق نيمار الجائزة لأول مرة أم يتأجل التتويج لسنوات أخرى قادمة بالتأكيد ستشهد تواجد نيمار أيضا؟

(3) تاريخ البرازيل

بعدما أصبح ترشحه لجائزة الأفضل في العالم هو الأول له في تاريخه، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لنيمار دا سيلفا.

فأصبح نيمار هو أول لاعب برازيلي يترشح في قائمة الأفضل منذ تغيير مسمى الجائزة إلى الكرة الذهبية (FIFA Ballon d'Or).

وبالنظر إلى تاريخ الجائزة بالكامل فيصبح نيمار هو أول برازيلي يتنافس على اللقب منذ ريكاردو كاكا عام 2007.

وقتها توج كاكا بلقب الأفضل في العالم على حساب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وهما ما ينافسهما نيمار في 2015.

وبشكل عام نيمار هو البرازيلي رقم 15 في التاريخ الذي يرشح لجائزة الأفضل في العالم.

(4) تاريخ ميسي ضد رونالدو

إذ سألت أي شخص في العالم عن توقعه للثلاثي المرشح على الجائزة، ربما سيختلف الكثيرين على الاسم الثالث ولكن بالتأكيد الكل سيجمع على رونالدو وميسي.

8 مرات في أخر 9 سنوات يتواجد الثنائي ميسي ورونالدو في القائمة الثلاثية النهائية للتنافس على لقب الأفضل في العالم.

من 2007 وحتى 2015 مرة واحدة فقط شهدت عدم تواجد تنافس بين رونالدو وميسي. عام 2010.

وقتها نافس ميسي كلا من أندريس إنيستا وشابي على لقب الأفضل في غياب رونالدو.

وخلال 8 مرات تنافس بين رونالدو وميسي، توج رونالدو بالجائزة 3 مرات من بينهم مرة بقميص مانشستر يونايتد.

بينما توج ميسي 3 مرات بالجائزة (كتنافس مع رونالدو إذ توج بها عام 2010 ولكن كتنافس مع إنيستا وشابي). وتواجد رونالدو في المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وريكاردو كاكا المتوج باللقب عام 2007.

فبعد تتويج رونالدو في أخر مرتين بالجائزة على حساب رونالدو. من يفوز في التحدي التاسع بينهم؟

(5) تاريخ ريال مدريد ضد برشلونة

هل تعلم أخر مرة غاب عنها لاعب من ريال مدريد ولاعب من برشلونة عن الثلاثي النهائي المرشح للجائزة؟

نعم الإجابة التي فكرت بها طويلا لن تتوصل إلى معرفتها بسهولة. 1995 هو موعد أخر مرة شهدت جائزة الأفضل عدم تواجد أي لاعب من برشلونة وريال مدريد.

ففي 1995 توج الأمريكي جورج ويا بلقب الأفضل في العالم متفوقا على باولو مالديني ويورجن كلينسمان.

ومنذ هذا الوقت وحتى يومنا هذا لابد من تواجد على الأقل لاعب من ريال مدريد أو لاعب من برشلونة.

هذه المرة تواجد ثنائي من برشلونة للمرة الرابعة في تاريخ المسمى الجديد للجائزة الذي بدأ عام 2010.

2010 ميسي نافس إنيستا وشابي. 2011 ميسي وشابي. 2012 ميسي وإنيستا. والآن ميسي ونيمار.

وبشكل عام يعد تواجد ثنائي من برشلونة في القائمة للمرة السادسة في تاريخ الجائزة بالكامل. البداية كانت عام 1994 بتواجد روميرو وخريستو ستويتشكوف.

بينما يعد أخر مرة تواجد ثنائي من ريال مدريد في القائمة عام 2006 بتواجد فابيو كانافارو وزين الدين زيدان.

وبشكل عام تنافس ثنائي من ريال مدريد على الجائزة 4 مرات فقط.