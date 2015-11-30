هدافو أوروبا.. أوباميانج في المقدمة ومهاجم بلباو يتفوق على رونالدو وميسي وسواريز

(إفي): يتصدر الجابوني بيير ايمريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في الوقت الحالي قائمة هدافي الموسم في أوروبا بـ24 هدفا في كل المسابقات.

وسجل أوباميانج 17 هدفا في الدوري الألماني يتصدر بهم قائمة هدافي الدوري الألماني وسبعة أهداف في دوري أوروبا (ثلاثة في الأدوار التمهيدية وأربعة في مرحلة المجموعات) بجانب هدف في الكأس.

ويأتي في المركز الثاني الإسباني أريتز أدوريز لاعب أتليتك بلباو (20 هدفا) بمعدل 10 أهداف في الليجا وستة في دوري أوروبا وأربعة بكأس السوبر الإسباني.

ويتساوى مع أدوريز لاعبا بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (14 في الدوري وخمسة في دوري الأبطال وهدف في الكأس)، وتوماس مولر (13 في الدوري وخمسة في دوري الأبطال وهدفين في الكأس).

ويتفوق اللاعب الباسكي بهذا على نجوم بحجم لويس سواريز (17) ونيمار (16) وميسي (7) ورونالدو (16).