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ضبط 50 ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها فى السوق السوداء بالوادى الجديد

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ضبط 50 ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها فى السوق السوداء بالوادى الجديد ضبط 50 ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها فى السوق السوداء بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث بالوادى الجديد من ضبط شاحنة محملة بـ 50000 لتر سولار مدعم قبل تهريبها خارج المحافظة تمهيدا لبيعها فى السوق والتى كانت متوجهة الي احدي الشركات الاستثمارية لبيعها بسعر أعلى من سعر السوق وتم التحفظ على الشاحنة وتحرر بها محضر احيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكان اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى اخطاراً يفيد بنجاح قوة شرطة من مباحث التموين بقيادة الرائد أحمد الدربى رئيس مباحث التموين والرائد ايمن مجدى المنشاوى رئيس مباحث قسم الخارجة بالتعاون مع مديرية التموين ضبط شاحنة بمقطورة محملة بـ50 ألف لتر سولار عند نقطة الكيلو 20 بطريق الخارجة – اسيوط وتبين انها كانت بصدد تهريب تلك الكميات وبيعها فى السوق السوداء وتم التحفظ على الشاحنة وكمية السولار وتحرر بها محضر واحيل إلى النيابة العامة.
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مصر 365

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