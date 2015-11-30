محافظ كفر الشيخ يشهد نماذج جديدة لحاويات القمامة توضع بمستوى الأرض

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أحد نماذج حاويات القمامة التى يتم وضعها بمستوى سطح الأرض، موضحاً أن هذا هو النموذج الأول الذى تم تصميمه ليتناسب مع طبيعة البيئة والمجتمع، نحو خلق بيئة نظيفة وجميلة خالية من التلوث .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن بتطبيق هذا النموذج من حاويات القمامة، الصديقة للبيئة، يحد أيضا من الإشغالات بالشوارع، ويلبى احتياجات المواطنين، وخاصة مع تضررهم من أماكن وضع صناديق القمامة الحالية، فضلا عن المحافظة على المظهر الجمالى والحضارى لمجتمعنا .

كما قام محافظ كفر الشيخ، بإجراء تعديلات على النموذج الأولى، ووجه بعمل بعض الاشتراطات والمواصفات الفنية للوصول إلى أفضل الاستخدامات التى تتناسب مع طبيعة البيئة وضمان سلامة الجميع والحفاظ على المظهر العام ولتجنّب الكثير من المخاطر الصحيّة.