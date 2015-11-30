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محافظ بورسعيد: 10 ملايين و400 ألف جنيه لشراء سيارات كسح وشفط مياه

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محافظ بورسعيد: 10 ملايين و400 ألف جنيه لشراء سيارات كسح وشفط مياه محافظ بورسعيد: 10 ملايين و400 ألف جنيه لشراء سيارات كسح وشفط مياه
أعلن اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، إنشاء فندق 5 نجوم بأرض المعمورة شرق بورسعيد، وذلك ليكون ظهيرًا لمشروعات شرق بورسعيد لاستقبال الوفود الاستثمارية التى من المقرر أن تزور المدينة خلال الفترة المقبلة .

وقرر المحافظ -خلال رئاسته اليوم الاثنين اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة- تخصيص 8 آلاف متر مربع من الأرض خلف ديوان حى الشرق بأرض المعمورة أو منطقة غرب المنطقة العسكرية سابقًا، وذلك لإقامة فندق سياحى وطرحها طبقًا لقانون الاستثمار كفرصة استثمارية على الشركات المتخصصة .

وأكد المحافظ أنه تم اعتماد مبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه من مجلس الوزراء لشراء سيارات كسح مياه وشفط للمياه وذلك ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، لافتًا إلى أن الموافقة جاءت بعد الأزمة التى شهدتها محافظة الإسكندرية ومحافظة الغربية وعدد من المحافظات التى أدى سقوط الأمطار بها إلى سقوط العديد من حالات الوفاة وإصابة آخرين وتلف العديد من المنازل والشركات والمنشآت والممتلكات الخاصة.
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