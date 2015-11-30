الصحفي أحمد رفعت: 35 ألف طن مخلفات مؤتمر قمة المناخ في باريس

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن قمة 35 ألف طن من المخلفات نتيجة مؤتمر قمة تغير المناخ في باريس.

وأضاف رفعت خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قمة المناخ تعتبر الفرصة الأخيرة لتوحيد كلمة دول العالم لإنقاذ كوكب الأرض من المخاطر التي تهدده في المستقبل، موضحًا أن تكلفة هذا المؤتمر حوالي مليار ونصف جنيه مصري، قائلًا: ‘‘من يتحمل تكاليف هذا المؤتمر فرنسا والأمم المتحدة’’.

وتابع رفعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، معتبرًا أن هذا اللقاء ليس صدفة، قائلًا: “أعتقد أن هناك وساطة سعودية للتقارب بين مصر وقطر’’، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي التقى رئيس شركة طائرات الرافال الفرنسية على هامش قمة المناخ.