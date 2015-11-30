زيت جوز الهند أفضل علاج لوقف سقوط الشعر

كثير من السيدات والرجال حول العالم يبحثون عن وسيلة طبيعية لوقف سقوط الشعر "الصلع"، حيث إن الوسائل الكيميائية الحديثة تضر الشعر وفروة الرأس.

وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر موقع “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية مذهلة تعتمد على زيت جوز الهند تعالج سقوط الشعر وتعزز نموه.

وأكد الخبراء على أن زيت جوز الهند هو الغذاء السوبر للشعر، ويرجع ذلك إلى إلى احتوائه على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للجراثيم، كما أنه غنى جداً بالفيتامينات والمعادن.

وأوضح الخبراء أن زيت جوز الهند يمنع تكسر الشعر وتساقطه عن طريق منع فقدان البروتينات وتحسين الدورة الدموية أيضاً.

إذا كنت ترغب فى وقف تساقط الشعر، فيجب استخدام زيت جوز الهند مع تدليك فروة الرأس بلطف جداً، وبهذه الطريقة فإن الزيت يخترق فروه الرأس بعمق ويعزز ويغذى الشعر.

نصيحة: اترك الزيت على فروة رأسك لمدة 2 إلى 4 ساعات إذا كنت ترغب فى الحصول على أقصى قدر من النتائج.