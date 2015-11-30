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السفير البريطانى بالقاهرة:أنهينا اليوم خطة لإعادة رحلات الطيران قريبا لمصر

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السفير البريطانى بالقاهرة:أنهينا اليوم خطة لإعادة رحلات الطيران قريبا لمصر السفير البريطانى بالقاهرة:أنهينا اليوم خطة لإعادة رحلات الطيران قريبا لمصر
قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إن بريطانيا كانت أول دولة تأخذ إجراء احترازيًا فى شرم الشيخ، وتود أن تكون كذلك أول دولة تساعد فى إيجاد حل.

وأضاف فى بيان له مساء اليوم أن الحكومتين البريطانية والمصرية كانتا على اتصال دائم للاتفاق بشأن القادم وقام مستشار الأمن بزيارة القاهرة من 18-19 نوفمبر، مؤكدًا أنه شاكر لتعاون السلطات المصرية لتعاونها المستمر فى الوقت الذى عملا فيه معًا على إعادة الرحلات.

وأوضح أن البريطانية وافقت على خطة عمل مشتركة بحلول نهاية نوفمبر على عودة رحلات الطيران فى أقرب وقت ممكن

وقال: يسعدنى أن أقول إن والمملكة المتحدة انتهيا من وضع هذه الخطة اليوم مؤكدًا أن هذا يعد خطوة مهمة ومرحب بها وسيتم تفعيل الإجراءات المتفق عليها على الفور

وأضاف الخطوات المقبلة ستكون خاصة بتفعيل الخطة للمضى قدمًا ثم توافق الحكومتين عليها لتقوم خطوط الطيران باتخاذ القرارات الضرورية لإعادة الرحلات إلى شرم الشيخ فى أقرب وقت ممكن

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مصر 365

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