أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية بريطانيا واثق من موافقة البرلمان على غارات جوية فى سوريا

Google+ Print
وزير خارجية بريطانيا واثق من موافقة البرلمان على غارات جوية فى سوريا وزير خارجية بريطانيا واثق من موافقة البرلمان على غارات جوية فى سوريا
قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اليوم الاثنين إنه واثق من موافقة غالبية أعضاء البرلمان على خطة لشن غارات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وقال هاموند للصحفيين بعد لقاء بنظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير "أنا واثق من أننا حين نطرح الأمر للتصويت فى البرلمان فسنرى غالبية الأعضاء يؤيدون التحرك."

وأضاف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برس أسوشييشن "خلال اليوم حدث تقدم مهم فى مساعى تشكيل تحالف بالبرلمان يؤيد الضربات الجوية فى سوريا وضمان أنه حين نصل للتصويت فإن التحالف سيكون قادرا على إسماع صوته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة