وزير خارجية بريطانيا واثق من موافقة البرلمان على غارات جوية فى سوريا

قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اليوم الاثنين إنه واثق من موافقة غالبية أعضاء البرلمان على خطة الحكومة لشن غارات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وقال هاموند للصحفيين بعد لقاء بنظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير "أنا واثق من أننا حين نطرح الأمر للتصويت فى البرلمان فسنرى غالبية الأعضاء يؤيدون التحرك."

وأضاف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برس أسوشييشن "خلال اليوم حدث تقدم مهم فى مساعى تشكيل تحالف بالبرلمان يؤيد الضربات الجوية فى سوريا وضمان أنه حين نصل للتصويت فإن التحالف سيكون قادرا على إسماع صوته.

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