طليقة نجل هالة فاخر: انفصلت عن زوجي لإدمانه الحشيش وهالة تربيتها غلط

فتحت هالة حسن طليقة حسين نجل الفنانة هالة فاخر النار على الفنانة وابنها، قائلة إنّ سبب تركها له هو إدمانه للحشيش، كما كشفت أنّ طليقها كان ممنوعاً من رؤية والده منذ أن كان طفلاً بأوامر هالة لأنها لا تحب زوجها السابق.

وأضافت هالة حسن قائلة خلال لقائها بالإعلامية بسمة وهبة في برنامجها"هي مش فوضى"الذي يعرض على قناة ten أن هالة فاخر والدة طليقها طردتها من المنزل، وبعدما طردتها اتصل بها حماها ليخبرها بنيته في عقد المصالحة بينها وبين ابنه مؤكداً لها أنه سيعالجه من إدمان الحشيش وسيؤمن له مهنة وأنه لن يحتاج إلى مال والدته.

وأكملت أنّ حماها حاول كثيراً إصلاح ابنه حسين لأنه يعي جيداً أنه "متربي غلط" بحسب هالة حسن التي قالت إنه تربى على الأنانية وسوء التصرف.

ولخصت هالة حسن متطلباتها في بحثها عن بيت للزوجية وتحمل المسؤولية وإيقافه عن إدمان الحشيش.

وأوضحت أنّ والدتها تدخلت وتحدثت مع حسين حول ضرورة إيجاد شقة على أن تتحمل هي جزء من التكاليف إلا إنه رفض تماماً.