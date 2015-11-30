عودة ريهام سعيد بـ "صبايا الخير" يثير غضب الجمهور

في قرار صادم أحدث موجة من الغضب، قررت قناة "النهار" المصرية إعادة برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد.

فقد أصدرت القناة بياناً جاء فيه أن القائمون على القناة درسوا كافة ملابسات حلقة "فتاة المول" لكنهم لم يستطيعوا الإعلان عن أي تفاصيل احتراما للقضاء الذي ينظر القضية حالياً.

وأضاف البيان أن القناة قررت إعادو برنامج "صبايا الخير" قريباً، على أن يتم تركيزه فقط على أعمال الخير بعدما تأثر قطاع عريض من الناس بتعليق البرنامج لعدم استطاعتهم توصيل صوتهم واحتياجاتهم في المساعدة أو العلاج، وأكد البيان على عدم تضمن البرنامج لرعاة أو أي إعلانات.