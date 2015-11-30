عمر العبداللات يشارك الإمارات إحتفالاتها باليوم الوطني ويطلق "صقور الجزيرة"

مشاركة بإحتفالات دولة الإمارات العربية باليوم الوطني الـ44، أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أغنية وطنية بعنوان "صقور الجزيرة"، وهي من إنتاج شركة Hills Advertising المهندس سامي المفلح، تعاون في إعدادها من ناحية الكلمات والألحان الفنان الأردني بشار السرحان، وتصدى لعملية التوزيع الموسيقي المايسترو محمد القيسي، حاملاً رسالة محبة وعزة للجيش الإماراتي وعلى البطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها تحت إدارة الرئاسة الإماراتية وحكامها، والتي يقول في مقدمتها:

سمينا باسم الله وعلينا الراياتي

صقور الجزيرة يا جيش الإماراتي

عبوا الذخيرة فوق الدباباتي عبوا الذخيرة

ان دقت طبول الحرب والمعارك

الشعب كله عساكر لاتحادك ...

وقد تم عملية المونتاج الفيديو كليب خاص بأغنية "صقور الجزيرة" من مونتاج ورؤية إخراجية للمخرج العربي أنور عيد، حيث بدأ بثها عبر مجموعة من القنوات الفضائية في الإمارات.

هذا ويتواجد عمر العبداللات حالياً في الإمارات من أجل المشاركة في بعض المناسبات باليوم الوطني الإماراتي، بحضور مجموعة من الفنانين الإماراتيين والعرب، مؤكداً إحترامه وتقديره لجميع الشعب الإماراتي وشيوخها الكرام، على ما يبذلوه من أجل رفع راية الإمارات في المحافل العربية والعالميىة بشكر يفتخر به كأردني وعربي، موضحاً أن هذا الأمر جعله يقدم هذا العمل كنوع من رد الجميل والإعجاب بإنجازاتهم وأعمالهم في خدمة الوطن العربي والدفاع عن حقوق شعوبهم في العيش بالأمن والأمان.