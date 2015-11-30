Brad Pitt يُعلن إلحاده فهل توافقه Angelina Jolie؟

كشف النجم الأمريكي الشهير Brad Pitt في تصريحات، نشرها موقع جريدة الديلي ميل البريطانية، عن أنه أصبح لا يتّبع ديانة معيّنة، مصنّفاً نفسه بالملحد، بسبب التربية المسيحية الصارمة التي كانت تتبعها والدته معه، واصفاً والده بأنه "صعب المراس".

وأعلن Brad، في حواره مع صحيفة التلغراف البريطانية، أنه تربّى على الشعور بالذنب تجاه ما يجب أن يفعله وما يجب ألا يفعله. وأضاف النجم الأمريكي أنه لن يستخدم هذا الأسلوب مع أبنائه، مشيراً إلى أنّ زوجته Angelina Jolie عكسه تماماً في هذا الأسلوب، حيث أعلنت الأخيرة قبل أسابيع أن حياتها الزوجية لا تخلو من المشاكل.

وكان النجم العالمي وزوجتة الممثلة الأمريكية الشهيرة قد حضرا افتتاح فيلمها الجديد By The Sea، وظهر الحب والانسجام بين الثنائي العالمي على السجادة الحمراء.

وقد تمّ طرح العمل في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيطرح في 11 ديسمبر/ كانون الأول في المملكة المتحدة.

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