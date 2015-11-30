بالفيديو: سهيلة بن لشهب تطلب من جمهورها وقف حملته على "ستار أكاديمي"

بعد الشكوك التي أثيرت حول انسحاب المتسابقة الجزائرية سهيلة بن لشهب من "ستار أكاديمي" الأسبوع الماضي، نتيجة تعرّضها لكسر في منطقة الحوض، عرضت الأكاديمية فيديو يظهر لحظة سقوط المتسابقة الجزائرية في البرايم السادس. وعادت وعرض البرنامج خلال يومياته فيديو جديد يظهر سهيلة وهي في المستشفى لتطمئن جمهورها لى حالتها الصحية.

سهيلة شكرت في الفيديو جمهورها الذي لازال يطمئن على صحتها وهي في المستشفى، وقالت "سعيدة كون هذا الجمهور لم يتخلّ عني".

وتابعت " بدأت أسير وأنا بحالة جيدة، وسأقوم بتسجيل المزيد من الفيديوهات وأنشرها لكم كي تطمئنوا بشكل أكثر على صحتي".

وأضافت "ستار أكاديمي" يؤمنون لي كل ما أحتاجه وأنا أتحسن باستمرار".

وطالبت سهيلة بأن يوقف جمهورها كل ما يقال عن أن الحادث الذي حصل معها مقصود، والإعلام يروج لهذا الأمر أيضا"، مشددة على أنها الوحيدة المسؤولة عن هذا الحادث".

وختمت سهيلة بالقول "أجمل شيء حصل معي هو دخولي إلى الأكاديمية، والاكاديمية هي التي أوصلتني إلى ما أنا عليه، ولا أريد مشاكل، والأكاديمية سيبقون معي لآخر يوم، وهو البرنامج الذي عرفني عليكم".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي