بالأرقام: من هنّ النجمات الأعلى دخلاً من النجوم في تركيا؟

كسب الرجال دخلاً أكبر وأعلى من النساء ظاهرة عامة واحدة في الغرب والشرق، ليس في مجال التجارة والأعمال وسوق الوظائف بل أيضاً في قطاع السينما والمسلسلات في مختلف أنحاء العالم، وارتفعت أصوات نجمات عالميات من بينهنّ النجمة الأمريكية الشهيرة ميريل ستريب لتطالب بحق الفنانات النساء بأجر أعلى أو مساو لأجر الرجال في السينما الأميركية.

أظهرت قائمة مجلة «فوربس» الأميركية لأعوام كثيرة للنجوم والنجمات الأكثر دخلاً في أميركا، أن دخل النجوم الرجال أعلى من دخل النجمات النساء في أميركا، إلا أن الأمر يختلف كثيراً في تركيا حيث كشفت الصحافة التركية في تقارير عدة بأن نجمات تركيا أكثر كسباً وأكبر دخلاً من النجوم الرجال، وأن بعضهنّ يكسبن قدراً مساوياً لما يكسبه الرجال بل يتفوقن على الرجال بأنهنّ مرغوبات أكثر إعلانياً من شركات مستحضرات التجميل والشعر وماركات الأزياء والأحذية وكل ما يتعلق بالمرأة والأسرة والمنزل من إعلانات تلفزيونية تابعة لماركات محلية وعالمية.

بيرين سات في القمة

تتربع النجمة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر سابقاً وبالسلطانة كوسيم حالياً على قمة قائمة النجمات الأعلى دخلاً في تركيا، حيث ستحصل على 90 ألف ليرة تركية (30 ألف دولار أميركي) أجراً عن الحلقة الواحدة في الأسبوع الواحد من مسلسلها التاريخي الجديد «السلطانة كوسيم»، وهو أعلى أجر تتقاضاه ممثلة تركية لغاية نهاية عام 2015 الحالي. وتتفوق بهذا الأجر على كافة النجوم الرجال وعلى رأسهم: كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند شريكها ببطولة مسلسلها الرومانسي الشهير «العشق الممنوع» الذي كان آخر آجر له في مسلسله الأخير «ليث ونورا» الذي لم ينجح جماهيرياً 65 ألف ليرة تركية أي ما يوازي (32 ألف دولار).

كما تتفوق بذلك على كل من النجوم الأعلى أجراً: نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار وكينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا وخالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي تقاضى أجراً قدره 60 ألف ليرة تركية في الموسم الرابع والأخير من «حريم السلطان». بينما تقاضت بطلته الأولى مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام 35 ألف ليرة عن الحلقة بعد رفع أجرها في الموسم الثالث. ولم تختلف عنها خليفتها بالدور في الموسم الرابع وحيدة جوردوم التي تقاضت 40 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.

هذا هو أجر السلطانة صفية

تلي بيرين سات في الأجر المرتفع في المسلسل التاريخي نفسه «السلطانة كوسيم» النجمة التركية القديرة هوليا أفشار التي ستتقاضى عن أدائها لشخصية السلطانة صفية أجراً جيداً قدره 60 ألف ليرة تركية أي ما يصل إلى (20 ألف دولار أميركي) عن الحلقة الواحدة أسبوعياً، وأجر الاثنتين أعلى من دخل باقي نجوم المسلسل الرجال خاصة: أكين كوتش وقادر دولو ومتي هوزور أوغلو الشهير بسهيل.

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الأمير بايزيد وفريحة يتساويان في الأجر

أما النجمة التركية الشابة هازال كايا الشهيرة بفريحة التي على ما يبدو لم يتأثر أجرها بعدم نجاح مسلسلها الأخير «عشق» مع نبهات شهري وآسلي تاندوغان بدليل تقاضيها أجراً قدره 50 ألف ليرة تركية (18 ألف دولار) عن الحلقة الواحدة من الموسم الأول من مسلسلها الحالي «مارال». وترجح مصادر مقربة ارتفاع أجرها في الموسم الثاني بعد تحقيقه نسبة مشاهدة عالية، أما شريكها ببطولته النجم الشاب أراس بولوت أنيملي الشهير بمجد في «على مر الزمان»، وبالأمير بايزيد في «حريم السلطان 4» فتساوى معها في الأجر.

ماهر كارا والقاضية فريدة متساويان أجراً

أما النجمة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة فتقاضت 55 ألف ليرة تركية (18 ألف دولار) عن الحلقة الواحدة من مسلسلها «القبضاي» أجراً أسبوعياً. وقيل إن كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا شريكها ببطولته تقاضى الأجر ذاته في الموسم الأخير من مسلسلهما الناجح «القبضاي» الذي استمرا في تصويره ثلاث سنوات كاملة وما نشر من أجر أكبر كان مجرد تكهنات صحفية لا أكثر، وبذلك يكونان قد حققا دخلاً متساوياً خاصةً في الموسم الثالث والأخير من «القبضاي».

إيلين أعلى دخلاً من المحقق عمر

أما الممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين في «العشق الأسود» فقد قيل إنها تقاضت أجراً كبيراً وصل إلى 60 ألف ليرة تركية ما يساوي 20 ألف دولار أميركي عن الحلقة الواحدة من مسلسلها «العشق الأسود» على مدار موسمين كاملين، وتسرب للصحافة أن أجر أنجين أكيوريك الذي قاسمها بطولته بدور المحقق عمر تقاضى أجراً أقل منها رغم نجاحه المميز بمسلسله السابق «فاطمة» مع بيرين سات، خاصةً وأن العمل عانى من اعتذار ممثلات كثيرات عن بطولته من بينهنّ جانسو ديري حتى وصل أخيراً إلى توبا فقبلته بدون أي شروط تعجيزية.

السلطانة هيام أعلى دخلاً من أمير

رغم مواجهة الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام مشاكل عدة في بداية التحضير لمسلسلها «الشجاعة»، الذي تغير اسمه إلى «رائحة الحب»، منها عدم العثور على ممثل مناسب يشاركها بطولته بعد اعتذار كثيرين من بينهم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، ثم عدم إعجابها بأي نص كتب لها رغم إقامة ورشة كتابة كبيرة خصيصاً لها، فقد قبضت مسبقاً من الجهة المنتجة العربية «o3 برودكشن» للإنتاج التابعة لمجموعة قنوات mbc بالتعاون مع شريك تركي. إلا أنها قبضت مليوني ليرة مسبقاً كجزء من أجرها في حال صور لموسمين كاملين مما يشير إلى أنها قد تتقاضى أكثر من 100 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة. أما شريكها الحديث ببطولته الممثل مراد يلدريم الشهير بأمير في «عاصي»، فترجح مصادر مقربة تقاضيه أجراً أقل منها.

نورغول يشلشاي أعلى دخلاً من أركان بيتككايا

حالف الممثلة التركية نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين في «عشق وجزاء» الحظ أخيراً بعد فشل مسلسلها البوليسي الأخير «جنايات» الذي تقاضت فيه 70 ألف ليرة تركية (22 ألف دولار) أجراً عن الحلقة الواحدة، وترجح مصادر مقربة أنها تقاضت الأجر ذاته في مسلسلها الحالي الناجح جماهيرياً «حطام». بينما أكدت مصادر أخرى أن أركان بيتككايا تقاضى حوالي 60 ألف ليرة تركية أي (20 ألف دولار) عن الحلقة الواحدة فقط.

ولم يعرف بعد حجم الزيادة التي حصلا عليها في الموسم الثاني الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية وبيع بأعلى سعر للعديد من القنوات الأجنبية والعربية.

كما تعد نورغول يشلشاي الأعلى دخلاً من الرجال إعلانياً للطلب المتزايد عليها من شركات الألبسة والأحذية النسائية التركية الراقية فقدمت إعلانات تلفزيونية عدة في عامي 2014 – 2015.

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أجور النجوم الرجال متقاربة في تركيا

أبرزت الصحافة التركية بعدة تقارير لها تقارب أجور النجوم الأتراك في الدراما التركية إلى حد كبير ولافت للانتباه، حيث نادراً ما ترفع شركات الإنتاج سقف المنافسة بينها إلى حد كبير خوفاً من تراجع أرباحها ومستوى إنتاجها السخي، وكأنما هناك اتفاق سري بينها. وجاء دخول شركات إنتاج عربية إلى سوق الإنتاج عبر شريك تركي محلي ليثير مخاوفها من ارتفاع أجور النجوم إلى حد يهدد مصالحهم.

ويأتي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند على قمة النجوم الأعلى دخلاً في تركيا لحصوله على أجر 65 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة من مسلسله الأخير «سيد كورت وشورى» المعروف عربياً باسم «ليث ونورا»، رغم عدم تحقيقه نفس نجاح مسلسلاته السابقة جماهيرياً في تركيا والخارج. ويليه النجم التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار المستمر بنجاح من عشر سنوات وأكثر بمسلسله التشويقي «وادي الذئاب» الذي رغم أن شركته الخاصة تنتجه إلا أنه يتقاضى 60 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة منه فقط لا غير.

أما باقي النجوم الأتراك مثل: تولجاهان سايشمان وبوراك أوزجيفيت وباريش أردوتش وغيرهم من النجوم الصاعدين للبطولة الأولى والثانية في مسيرتهم الفنية فإن أجورهم أقل من 50 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة في الأسبوع الواحد.



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المسلسلات التركية يتابعها 400 مليون مشاهد في 75 دولة

كان قد صرح في وقت سابق أوغور أوزتورك، المدير العام للمناطق الحرة والخدمات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد التركية، أن المسلسلات التركية وصلت إلى 400 مليون مشاهد في نحو 75 دولة في العالم، وأن الإيرادات التي تحققت من مبيعات المسلسلات التركية للخارج اقتربت من 200 مليون دولار أميركي، وأضاف: «يعرض في كل موسم درامي من 50 إلى 70 مسلسلاً تركياً جديداً، والمسلسلات التركية يتم عرضها في ثلاث قارات في دول الشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأقصى وحديثاً في أميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا.

إذ تحظى جودة سيناريوهات وتصوير مسلسلاتنا المميز ومهارة نجومنا الأتراك بالتمثيل بتقدير عدد كبير من شعوب دول كثيرة في العالم».

وعبّر أوزتورك عن سعادته بالتقرير الذي نشرته جمعية الفيلم الأميركي في عام 2015 حيث جاءت تركيا بالتقرير في المركز 15، إذ بلغت إيرادات تركيا التي حققتها عام 2014 إلى ما يقارب الـ 300 مليون دولار، وأضاف قائلاً: «كما أن الجوائز العالمية التي حصلت عليها أفلامنا ومسلسلاتنا التركية ونجومنا الأتراك على مستوى عالمي في السنوات الأخيرة في قطاعي السينما والدراما الذي يتوقع أن تصل حجم إيراداتهما إلى ملياري دولار مستقبلاً»