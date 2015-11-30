انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية بالسعودية

أغلقت السفارة المصرية بالرياض، والقنصلية العامة بجدة أبوابها، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، في نهاية اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في آخر مراحل خارطة الطريق المصرية.

وكان التصويت قد استمر حتى آخر ناخب حضر إلى مقري السفارة والقنصلية حيث توافد المصريون المتواجدون بالمناطق الوسطى والشرقية إلى مقر السفارة بالرياض، بينما توجه المقيمون بالمناطق الجنوبية والغربية إلى القنصلية العامة بجدة.

وشدد السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض – في بيان للسفارة – نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على ضرورة الالتزام بعملية الصمت الانتخابي، وعدم الدعاية لأي مرشحين أيًا كان انتماؤهم حيث امتدت إجراءات التأمين والحفاظ على الصمت الانتخابي إلى خارج حدود السفارة والمناطق المحيطة.

وأشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية تدور حول المنافسة في النظام الفردي على 99 دائرة من بين 102 دائرة، وتخرج منها ثلاث دوائر هي: “رفح والشيخ زويد”، و” وسط سيناء”، و”كفر شكر بمحافظة القليوبية”.

على صعيد آخر، أشاد السفير ناصر حمدي بجهود السلطات السعودية ودورها في حفظ الأمن خارج أسوار السفارة والقنصلية.

يذكر أن محافظات المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء.

وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي أكبر جالية مصرية بالخارج على مستوى العالم، حيث يتجاوز عددها المليونين من مختلف المحافظات المصرية.

وتستأنف غدًا جولة الإعادة حيث سيتم في نهاية عملية الاقتراع فرز جميع الصناديق في التاسعة من مساء غد الثلاثاء.