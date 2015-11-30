محافظ كفر الشيخ يعتمد مخططا تفصيليا يحدد التنمية ويحجم العشوائية

قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنه اعتمد المخطط التفصيلى لمدينة كفر الشيخ حتى عام 2027، وذلك بعد معاناة وجهد متواصل بشكل علمى مدروس، مضيفًا أن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها اعتماد مخطط للمدينة، ولقد اعتمدنا ضمن المخطط 455 فدانًا "استعمال سكنى عام"، و3 أفدنة "سكن مختلط"، و99 فدانًا لـ"السكن التجارى"، وتخصيص 20 فدانًا لـ"الخدمات الترفيهية"، و200 فدان خدمات للأنشطة التعليمية، و22 فدانًا للخدمات الصحية وغيره من الخدمات الدينية والثقافية باختصار، المخططات تمكن أى محافظة من الاستغلال الأمثل للموارد والسير على خطة موضوعة لسنة الهدف بدلاً من العشوائية وإهدار الموارد عبثًا .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن فائدة المخطط لأى محافظة أنه يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلاً من أن يتمدد المواطن فى البناء على حساب الأرض الزراعية نجعله يتمدد فى البناء ولكن فى فراغات الأراضى التى تقع داخل الأحوزة العمرانية، وبتطويع المناطق العشوائية لاستيعابها داخل المخطط، بمعنى إننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية .

أوضح المحافظ أنه تم اعتماد المخطط التفصيلى، اليوم والذى من خلاله يتم استئناف استخراج تراخيص المبانى بمدينة كفر الشيخ والتى توقفت لفترة طويلة بسبب عدم وجود مخطط تفصيلى لها وسيبدأ العمل بهذا المخطط فورًا، وأنه منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية، وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلى.

وأضاف المحافظ أن عدم وجود مخطط تفصيلى فى السابق كان سببًا فى وجود عشوائية فى البناء ووقوع المواطن تحت طائلة القانون والابتزاز، وبذلك يكون قد تم وضع إستراتيجية علمية واضحة لحل مشاكل المواطنين الذين عانوا من إيقاف التراخيص لفترة طويلة لعدم وجود مخطط تفصيلى.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أننا نعانى من وجود عشوائية فى البناء وهو ما ترتب عليه ضياع مساحات زراعية كبيرة، هذا بخلاف إهدار ملايين الجنيهات من أجل منشات تم بناؤها لم تقدم خدمة حقيقية للمواطنين، وللأسف المحافظة طوال الفترة الماضية كانت تسير وفق اشتراطات بنائية مؤقتة وتفتقد لوجود مخططات إستراتيجية أو تفصيلية، ومنها على سبيل المثال المستشفيات التكاملى بالقرى حيث تم بناؤها على مساحات كبيرة غير مستغلة ولا يوجد بها سوى غرفتين مستغلتين والباقى مهمل بالرغم أنها أنشأت بملايين الجنيهات وغيره، وأنه لا سبيل لإنهاء تلك المشكلة إلا باعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وكذلك ضرورة اعتماد جميع المخططات الإستراتيجية والتفصيلية من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل لمجتمعنا.

وقد اعتمد محافظ كفر الشيخ المخطط التفصيلى لمدينة كفر الشيخ بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة - السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة نيفين ايميل مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة .



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