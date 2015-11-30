غدا.. 3 ملايين و129 ألفا يدلون بأصواتهم فى جولة الإعادة بالغربية

يُدلى صباح غد الثلاثاء والأربعاء 3 ملايين و129 ألفا و134 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت بمحافظة الغربية بصوتهم فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية فى 9 دوائر انتخابية داخل 702 مركز انتخابى، يضم 1417 لجنة فرعية لاختيار 24 نائبا من بين 48 مرشحا، وسط تأمين مكثف من رجال الجيش والشرطة.

كانت محافظة الغربية قد أنهت استعداداتها لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية من خلال تجهيز اللجان والمقرات الانتخابية وتجهيز استراحات القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية واستراحات الضباط المكلفين بتأمين الانتخابات، وتم تسكين قوات الجيش والشرطة فى اللجان الانتخابية، وتم غلق الشوارع المؤدية للجان بالحواجز الحديدية وتحويلها إلى طرق بديلة.

واستعدت مديرية أمن الغربية فى كل القطاعات لتأمين العملية الانتخابية، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ ومنع الإجازات بين الضباط والأفراد والمجندين.

وأكد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية أن 15 ألف ضابط وفرد شرطة ومجند وخفير نظامى من قوة المديرية وعدد من الضباط من مديرات أخرى مكلفون بتأمين العملية الانتخابية داخل 702 مركز انتخابى تضمن 1417 لجنة فرعية فى 9 دوائر انتخابية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تم الدفع بـ8500 ضابط وصف ضابط وجندى طوال فترة الانتخابات للتأمين بجانب مديرية الأمن.

إلى جانب خدمات الأمن المركزى ونشر تشكيلات بالمراكز وأطواف أمنية مشتركة من مديرية الأمن والأمن المركزى وضباط المباحث والشرطة العسكرية لضبط أى مخالفات، ومنع ما يعكر الصفو العام وتواجد وحدات وتشكيلات فى جميع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تشكيلات بالمراكز والأقسام وسيتم عمل أطواف أمنية مشتركة بين مديرية الأمن والأمن المركزى لتقسيم كل دائرة إلى قطاعات لضبط أى مخالفات أثناء مرورهم بالدوائر الانتخابية، وتأمين مقرات إقامة القضاة ومساكن الضباط المشاركين فى العملية الانتخابية تأمينا كاملا وتأمين الطرق الرئيسية المؤدية للجان وخطوط سير القضاة من وإلى اللجان، إلى جانب توفير طرق طوارئ فى حالة حدوث أى تداعيات لتسهيل نقل القضاة إلى اللجان.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالغربية 48 مرشحا لحصد 24 مقعدا، حيث يصوت 3 ملايين و129 ألفا و134 فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى، وتقسم مقاعد المحافظة بواقع "مقعدين" فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ6 دوائر الأخرى.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات - ليستمر الصراع فى 99 دائرة - بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".