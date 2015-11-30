فائز السراج: ملتزمون بالاتفاق السياسى ونبحث انقاذ ليبيا من براثن الفوضى

أكد المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج، بأنه وأعضاء المجلس الرئاسى لحكومة التوافق"ملتزمون بما ورد فى الاتفاق السياسى الليبى وخارطة الطريق الخاصة بوضعه موضع التنفيذ".

وأوضح السراج فى بيان لمكتبه الاعلامى-حصل اليوم السابع على نسخة منه- بأن المشاورات والمباحثات التى يجريها مع أعضاء المجلس الرئاسى تنصب على "العمل لإيجاد أرضية صلبة قوامها التوافق وتوحيد الجهود لإنقاذ ليبيا وأهلها من براثن الفوضى ومخالب الارهاب العابر للحدود".

ونوه السراج إلى أن المجلس الرئاسى لحكومة التوافق الوطنى لن يشرع فى مباحثات التشكيل الحكومى قبل اعتماد المجلس من قبل أطراف الحوار الوطنى.

وجدد السراج الدعوة لكل الليبيين فى الداخل والخارج إلى العمل معا بروح ليبية مخلصة هدفها وقف النزيف والاستنزاف فى الدماء .