بوتين: اعتقد أن هناك تفاهما مع أوباما بشأن التسوية السياسية فى سوريا

> أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن هناك تفاهما مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن التسوية السياسية المستقبلية فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية – النسخة الانجليزية – عن بوتين قوله فى اجتماع مع الصحفيين بعد زيارته لباريس " بوجه عام.. اعتقد أن هناك تفاهما بشأن الاتجاه الذى يجب أن نتحرك فيه فى سوريا ".

وأضاف " اذا كنا نتحدث عن ضرورة التسوية السياسية فمن ثم فان هناك حاجة إلى دستور جديد فى سوريا وانتخابات جديدة تتم مراقبتها "،قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين انه أثار قضية اسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية /سوخوي-24/ فى اجتماعاته مع قادة العالم فى باريس واكدوا أنه لم يكن هناك حاجة لاسقاط الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية عن بوتين قوله للصحفيين فى باريس " فيما يتعلق بالطائرة الروسية التى جرى اسقاطها، لقد أثرت بالطبع القضية أثناء اجتماعاتى الثنائية، وأوضحت تفسيرات بشأن ما حدث، وكل الزملاء الذين استمعوا بانتباه شديد وغالبيتهم على الاقل اتفقوا فى وجهة النظر انه لم تكن هناك حاجة لمهاجمة الطائرة الروسية التى كانت تطير دون حماية ولم تكن تشكل تهديدا لتركيا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها ما يدعوها للاعتقاد فى أن الطائرة جرى اسقاطها لتأمين انشطة النقل غير القانونية للنفط من سوريا إلى تركيا، الارهابيون يستخدمون نظام الانتقال دون تأشيرات بين تركيا وسوريا للتحرك بحرية على الحدود.

وقال بوتين أنه يشعر بالحزن للمستوى المتدهور الذى وصلت إليه العلاقات الروسية التركية.

>وشدد بوتين على أن الدعم المالى للارهابيين فى سوريا مازال مستمرا، مضيفا " لقد تلقينا تقارير اضافية فى الآونة الاخيرة تؤكد أن النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش يتم نقله إلى تركيا على نطاق صناعى ".

>وقال بوتين انه لم يعقد اجتماعا مع رئيس تركيا ارودغان.

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