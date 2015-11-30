سلوفاكيا تمنح 149 مسيحيا عراقيا حق اللجوء السياسى

>منحت سلوفاكيا 149 عراقيا من المسيحيين حق اللجوء السياسى ، وذلك بعد تعرضهم لتهديدات من جانب عناصر متطرفة.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية الليلة نقلا عن وزير الداخلية السلوفاكى روبرت كاليناك قوله إن 25 عائلة تمثل هؤلاء اللاجئين العراقيين ستصل إلى براتسلافا فى غضون الأيام القليلة القادمة.

>وأضاف أن حياة هؤلاء اللاجئين مهددة فى حالة عدم مساعدة السلطات السلوفاكية لهم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اللاجئين العراقيين سيقيمون مبدئيا شرق سلوفاكيا ، فيما وافقت الكنيسة الكاثوليكية السلوفاكية على مساعدتهم فى الاندماج فى المجتمع السلوفاكى الذى يتكون أغلب سكانه من الروم الكاثوليك.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا تعد من أشد الدول المعارضة لقرار الاتحاد الأوروبى إعادة توزيع نحو 120 ألف لاجىء داخل الدول الأعضاء - 28 دولة - حيث تعتزم رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية فى لكسمبورج.

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