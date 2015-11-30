أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلوفاكيا تمنح 149 مسيحيا عراقيا حق اللجوء السياسى

Google+ Print
سلوفاكيا تمنح 149 مسيحيا عراقيا حق اللجوء السياسى سلوفاكيا تمنح 149 مسيحيا عراقيا حق اللجوء السياسى

>منحت سلوفاكيا 149 عراقيا من المسيحيين حق اللجوء السياسى ، وذلك بعد تعرضهم لتهديدات من جانب عناصر متطرفة.

وذكرت / فوكس نيوز/ الأمريكية الليلة نقلا عن وزير الداخلية السلوفاكى روبرت كاليناك قوله إن 25 عائلة تمثل هؤلاء اللاجئين العراقيين ستصل إلى براتسلافا فى غضون الأيام القليلة القادمة.
>وأضاف أن حياة هؤلاء اللاجئين مهددة فى حالة عدم مساعدة السلطات السلوفاكية لهم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اللاجئين العراقيين سيقيمون مبدئيا شرق سلوفاكيا ، فيما وافقت الكنيسة الكاثوليكية السلوفاكية على مساعدتهم فى الاندماج فى المجتمع السلوفاكى الذى يتكون أغلب سكانه من الروم الكاثوليك.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا تعد من أشد الدول المعارضة لقرار الاتحاد الأوروبى إعادة توزيع نحو 120 ألف لاجىء داخل الدول الأعضاء - 28 دولة - حيث تعتزم رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية فى لكسمبورج.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل