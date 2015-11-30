متحدث باسم التحالف الدولى: عدد عناصر داعش بالموصل 5000 مسلح

>قدر المتحدث باسم قوات التحالف الدولى المناهض لداعش ستيف وارن عدد عناصر التنظيم الإرهابى فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بخمسة آلاف مسلح، لافتا إلى صعوبة منع داعش من تهريب النفط فى العراق وسوريا.

وقال ستيف وارن - فى تصريح للصحفيين فى بغداد اليوم الاثنين - إن هناك 5000 من داعش بالموصل ومابين 20 -30 ألف مسلح فى العراق وسوريا.

وأضاف "أن هناك صعوبات فى عملية منع داعش من تهريب النفط بسبب وجود عصابات إجرمية تقوم بتهريب النفط ويعملون بطريقة تستغل امتداد الحدود لمسافات طويلة، وأن هناك مناطق نائية بعيدة عن المدن يتم من خلالها تهريب النفط ، وسنستمر بالتعاون مع الأتراك لمنع تهريب صهاريج النفط، على صعيد آخر، توعد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقى حاكم الزاملى بمحاربة أى قوة أجنبية غربية أو إسلامية تدخل العراق كما يتم محاربة تنظيم داعش.

وقال الزاملي- فى تصريح صحفى تعليقا على دعوة رئيس لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس الأمريكى السناتور الجمهورى جون ماكين الى تشكيل قوة برية لمحاربة داعش فى العراق وسوريا - إن العراق يمتلك قدرات بشرية كبيرة متمثلة بالجيش العراقى والشرطة والمتطوعين من الحشد والعشائر، ولا حاجة لتدخل اجنبى يقاتل بالإنابة عن الشعب العراقي.

وحذر الزاملى من مخطط خبيث يراد به زرع الفتنة بين ابناء الشعب العراقى وتشجيع المتطرفين على القدوم الى العراق لاذكاء التطرف وتقسيم البلاد.

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