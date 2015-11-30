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"التخطيط": برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن إجراءات لمواجهة عجز الموازنة

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"التخطيط": برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن إجراءات لمواجهة عجز الموازنة "التخطيط": برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن إجراءات لمواجهة عجز الموازنة
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ، إن المجموعة الاقتصادية ناقشت برنامج عمل الذى ستتقدم به للبرلمان المقبل فور انتخابه موضحا أن البرنامج للبرلمان يتضمن إجراءات لمواجهة عجز الموازنة

وأضاف وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن الملامح الاساسية للبرنامج جاءت فى اطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، بتلبية احتياجات المواطنين .

وأشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج يستهدف دفع العمل بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير التمويل اللازم لها كمشروع المليون ونصف فدان ، والمثلث الذهبى ، تنمية محور قناة السويس الجديدة .

وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نظم الرى واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والعربية .

وأكد "العربى" أن برنامج عمل الحكومة يركز على العدالة الاجتماعية وضبط الاسعار لتكون مناسبة وتناسب دخول المواطنين بالإضافة الى مكافحة الارهاب وتوفير الاحتياجات الاساسية بشكل كفىء .

وأشار وزير التخطيط الى ان برنامج الحكومة عالج القيود الاساسية الراهنة التى تواجه فى الوقت الحالى كالعجز فى الموازنة العامة للدولة والدين العام .


>كواليس الاجتماعات المغلقة لـ"شريف إسماعيل" مع وزرائه لسرعة الانتهاء من برنامج الحكومة قبل 22 نوفمبر.. رئيس الوزراء يوجه بحصر المشروعات المطلوب تنفيذها والحد من زيادة العجز.. والصحة تنال النصيب الأكبر

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