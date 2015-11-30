"التخطيط": برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن إجراءات لمواجهة عجز الموازنة

وأضاف وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن الملامح الاساسية للبرنامج جاءت فى اطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، بتلبية احتياجات المواطنين .
وأشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج يستهدف دفع العمل بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير التمويل اللازم لها كمشروع المليون ونصف فدان ، والمثلث الذهبى ، تنمية محور قناة السويس الجديدة .
وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نظم الرى واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والعربية .
وأكد "العربى" أن برنامج عمل الحكومة يركز على العدالة الاجتماعية وضبط الاسعار لتكون مناسبة وتناسب دخول المواطنين بالإضافة الى مكافحة الارهاب وتوفير الاحتياجات الاساسية بشكل كفىء .
وأشار وزير التخطيط الى ان برنامج الحكومة عالج القيود الاساسية الراهنة التى تواجه مصر فى الوقت الحالى كالعجز فى الموازنة العامة للدولة والدين العام .
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