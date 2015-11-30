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نادى القضاة: عدد المشرفين على العملية الانتخابية بالعريش مكتمل

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نادى القضاة: عدد المشرفين على العملية الانتخابية بالعريش مكتمل نادى القضاة: عدد المشرفين على العملية الانتخابية بالعريش مكتمل
قال المستشار حمدى معوض عبد التواب ، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن غرفة عمليات النادى تتواصل مع وزارتى الداخلية والدفاع لتأمين اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

و أضاف معوض لـ" اليوم السابع"، أن وزير العدل أرسل مساعد الوزير للأمن للإشراف على تأمين اللجان الانتخابية بشمال سيناء، لافتا الى أن عدد المشرفين على العملية الانتخابية بالعريش مكتمل ، بالإضافة إلى ان هناك ٥٠ قاض تقدموا بطلبات للجنة العليا للانتخابات يبدون فيها رغباتهم بالإشراف على الانتخابات بتلك المنطقة.

و تابع المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة،قائلا:" قضاة لايخشون الا الله و لا يخشون الموت و لا الارهاب و ارواحنا ليست اغلى من ارواح الشهداء ، القضاء و الجيش و الشرطة فى الصفوف الامامية و العمليات الارهابية لن تسنينا عن اداء واجبنا الوطنى".
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