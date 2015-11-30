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الباعة الجائلون يقطون الطريق أمام سوق شرق السكة في الأقصر

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الباعة الجائلون يقطون الطريق أمام سوق شرق السكة في الأقصر الباعة الجائلون يقطون الطريق أمام سوق شرق السكة في الأقصر

الباعة الجائلون يقطعون الطريق

قطع عشرات الباعة الجائلين بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، الطريق أمام السوق احتجاجًا على منع سلطات المدينة لهم من التواجد خارج السوق.

وضع الباعة المحتجون أخشاب وأقفاص في عرض الطريق، ما أدى لتكدس مروري بالمنطقة، كان العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، قد شن الأسبوع الماضي حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين أمام سوق شرق السكة بوسط المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وقال نسيم حينها إن ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين في نطاق الشوارع المحيطة بسوق شرق السكة خاصة يوم الثلاثاء من كل إسبوع، على الرغم من أن هؤلاء الباعة الجائلين معظمهم أصحاب باكيات مخصصة لهم داخل السوق تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية من خلال إشغال الباعة الجائلين للطرق المحيطة بنطاق السوق.

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