المتحدث باسم الداخلية لـ"خالد صلاح": لا نسمح بتجاوز رجال الشرطة ضد المواطنين

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام ، إن وزارة الداخلية لا تحمى أحدا من أبنائها يخالف القانون، لأنها لا تسمح بتجاوز رجال الشرطة ضد المواطنين، مشددا على أن التجاوزات يتم إحالتها إلى التحقيق الداخلى بينما يتم إحالة القانونية منها إلى للنيابة العامة.

وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن التجاوزات بوزارة الداخلية تؤثر على حقوق جموع رجال الشرطة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تتعامل مع الأحداث بوضوح وشفافية تامة لأنه ليست من مصلحة الوزارة إخفاء الأمور والتستر على التجاوزات، لأن ذلك يهز سلامة وكيان المؤسسة الأمنية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن وزارة الداخلية تتصدى بكل حسم لأى تجاوزات ولا تقبل أن يكون هناك تجاوزات فى المنظومة الأمنية وتعمل على الحد منها والقضاء عليها تماماً، لافتا إلى أن النيابة العامة أجرت تحقيقات فى واقعة الإسماعيلية وأمرت بحبس الضابط المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

>