إصابة 4 أشخاص واحتراق سيارة إثر انفجار 4 أسطوانات غاز بمصنع فى الفيوم

شب حريق بمصنع طوب إثر انفجار 4 أسطوانات غاز، وتسبب الحريق فى إصابة 4 مواطنين، وانفجار سيارة نقل واحتراق أخرى بمقطورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتمكنت الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بطريق حرفوش، بمركز الفيوم، وانتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى مخزن تابع للمصنع به 30 أسطوانة بوتاجاز.

وتبين أن الحريق نشب إثر انفجار 4 أسطوانات بوتاجاز من الأسطوانات المستخدمة داخل المصنع، كما احترقت سيارة نقل وأخرى نقل بمقطورة، واشتعلت النيران فى إطارات سيارات، ما أحدث أدخنة هائلة بالمكان، واستخدمت قوات الحماية المدنية المواد الرغوية والمياه، فى إطفاء النيران، وأصيب فى الحريق 4 مواطنين.

وأكد الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية فى سيارات الإسعاف فى موقع الحريق دون أن تستدعى حالتهم للنقل إلى المستشفى.