أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

دراسة: الرجال يأكلون أكثر بـ«صحبة النساء»

Google+ Print
دراسة: الرجال يأكلون أكثر بـ«صحبة النساء» دراسة: الرجال يأكلون أكثر بـ«صحبة النساء»

الرجال يأكلون أكثر بصحبة النساء

كشفت دراسة حديثة في جامعة كورنيل الأميركية عن أن الرجال يأكلون بشراهة حينما يكونون بصحبة النساء. ولاحظت الدراسة 74 رجلا وامرأة في مطعم إيطالي يقدم عددًا لا محدودًا من البيتزا والسلطات والأطباق الجانبية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين جلسوا مع نساء أكلوا ثلاث شرائح من البيتزا وخمسة أطباق سلطة، مقارنة بشريحة ونصف بيتزا وأقل من ثلاثة أطباق سلطة لمن تناولوا الطعام برفقة رجال آخرين، وفق ما ذكرته «رويترز».

ويقول كيفن نيفين بمدرسة الاقتصادات التطبيقية والإدارة بالجامعة والذي قاد الدراسة: «وجدنا إنه بينما يأكل الرجال أكثر بصورة غير متناسبة بصحبة النساء، فإن النساء يشعرن بأنهن يكثرن في الطعام على غير المعتاد بصحبة الرجال، وإن كان لا

يوجد دليل على أنهن يفعلن هذا حقا».
> إلى ذلك، فإن النساء تناولن سلطة أكثر وبيتزا أقل بصحبة النساء مقارنة بالرجال، ويقول نيفين: «على الرجال والنساء أن يكونوا أكثر هدوءا حينما يتناولون الطعام مع الجنس الآخر».
> وفسر البعض نتائج الدراسة بأن الرجال قد يميلون لإظهار حالتهم الصحية والجسمانية الجيدة أكثر من المعتاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا