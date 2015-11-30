دراسة: الرجال يأكلون أكثر بـ«صحبة النساء»

كشفت دراسة حديثة في جامعة كورنيل الأميركية عن أن الرجال يأكلون بشراهة حينما يكونون بصحبة النساء. ولاحظت الدراسة 74 رجلا وامرأة في مطعم إيطالي يقدم عددًا لا محدودًا من البيتزا والسلطات والأطباق الجانبية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين جلسوا مع نساء أكلوا ثلاث شرائح من البيتزا وخمسة أطباق سلطة، مقارنة بشريحة ونصف بيتزا وأقل من ثلاثة أطباق سلطة لمن تناولوا الطعام برفقة رجال آخرين، وفق ما ذكرته «رويترز».

ويقول كيفن نيفين بمدرسة الاقتصادات التطبيقية والإدارة بالجامعة والذي قاد الدراسة: «وجدنا إنه بينما يأكل الرجال أكثر بصورة غير متناسبة بصحبة النساء، فإن النساء يشعرن بأنهن يكثرن في الطعام على غير المعتاد بصحبة الرجال، وإن كان لا

يوجد دليل على أنهن يفعلن هذا حقا».

> إلى ذلك، فإن النساء تناولن سلطة أكثر وبيتزا أقل بصحبة النساء مقارنة بالرجال، ويقول نيفين: «على الرجال والنساء أن يكونوا أكثر هدوءا حينما يتناولون الطعام مع الجنس الآخر».

> وفسر البعض نتائج الدراسة بأن الرجال قد يميلون لإظهار حالتهم الصحية والجسمانية الجيدة أكثر من المعتاد.