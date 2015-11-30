ضبط شخصين بحوزتهما 130 طربة حشيش بطريق وادى النطرون

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط شخصين بالطريق الصحراوى بمنطقة وادى النطرون ثبت تعاطيهما للمواد المخدرة أثناء القيادة ،وبحوزتهما 130 طربة من مخدر الحشيش.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من الإدارة العامة للمرور لتفقد الحالة المرورية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة لضبط المخالفين لقانون المرور واتخاذ الإجراءات القانونية قبل من يثبت تعاطيهم لمواد مخدرة أثناء القيادة ، تمكنت القوات من ضبط السيارة رقم ( أ ن ج 4689 ملاكى ) قيادة " عمرو . إ . ح " ، ومقيم الجيزة ، السيارة رقم ( ق م ب 6582 نقل ) قيادة " محمد . ك . ع " ، ومقيم القليوبية ، لقيامهما بالدوران والسير عكس الاتجاه أثناء مشاهدتهما للحملة المرورية ، وبإجراء التحليل لهما تبين تعاطيهما للمواد المخدرة .

بتفتيش السيارتين عُثر بداخل السيارة الثانية على ( 130 طربة من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام ) ، وبمواجهتهما أعترف الأول بقيامه بمراقبة الطريق لتأمين سير السيارة الثانية والتأكد من عدم وجود حملات مرورية أو تفتيشية على الطريق ، وأعترف الثانى بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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