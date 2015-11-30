محافظ مطروح يوجه بافتتاح قسم للأمان النووى بمستشفى الضبعة

وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالعمل على فتح قسم للأمان النووى بمستشفى الضبعة المركزى، مع تدريب العاملين بالمستشفى، خاصة أن المحافظة مقبلة على إنشاء المحطة النووية ووجود عدد من الخبراء الروس للعمل بالموقع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، الذى عقد اليوم الاثنين، برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وبحضور السيد أمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن و مديرى المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على العقبات ومشكلات تنفيذ الأعمال والخطط التنموية فى كافة القطاعات، ومراجعة توجيهات المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي السابق بهدف الإسراع فى تلبية احتياجات المواطنين .

وقرر محافظ مطروح وقف أعمال التطوير بمستشفى سيدى برانى، لحين الانتهاء من تطوير مستشفى السلوم المركزى حتى لا يتاثر المواطنين بتوقف الخدمات الصحية في المستشفيين، في نفس التوقيت، مع رفع كفاءة مستشفى برانى لاستقبال المرضي وتذويدها بالأطقم الطبية اللازمة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى وإزالة القمامة ومراقبة الأسواق والحفاظ على النظافة العامة بها والتصدي للتجاوزات المرورية حفاظا على أرواح المواطنين والمظهر الحضاري بكافة مدن المحافظة، كما وجه محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن، بالتنسيق مع مديرية الصحة لاستلام المبيدات الحشرية فورا لمقاومة الحشرات، وعدم قصرها على مدينة مرسى مطروح فقط، مع التوجيه لمدير الطب البيطري بالعمل على تطوير المجازر في ظل وجود العديد من الملاحظات بها.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على خط المياه الرئيسي للحفاظ على منسوب المياه القادم للمحافظة.

من جانبه تقدم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، بالشكر لمحافظ مطروح على دعمه للعملية التعليمية، والموافقة على تشغيل 54 موظف إداري بمديرية التربية والتعليم للعمل بالتدريس لسد العجز في بعض التخصصات

وعرضت نعمة حمدي مدير إدارة المجالس خلال الاجتماع عدد من المشروعات المتوقفة في قطاعات الرصف وتوصيل الكهرباء والصرف الصحي بمدن المحافظة حيث وجه المحافظ بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.