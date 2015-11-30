رئيس جامعة أسوان يتفقد المعرض الفنى لطلاب كلية التربية النوعية

افتتح الأستاذ الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، المعرض الفنى الذى نظمته كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لأعمال طلاب الكلية، كما تفقد المعارض الخاصة بقسمى التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، والتى شملت أعمال تصوير ونحتا ومشغولات فنية ونماذج للملابس والحلى والإكسسوارات، وعلى هامش حفل الافتتاح قدم طلاب قسم التربية الموسيقية فقرات فنية وغنائية على مسرح كلية التربية.

كما أوضح الأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بأسوان، أن هذا المعرض سوف يكون تقليدًا سنويًا تقيمه الكلية كل عام لإبراز أهم الأنشطة من إنتاج طلاب الكلية.



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