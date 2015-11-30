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ضبط "إسرائيلى" بالمطار لمحاولته تهريب أدوية أسنان بقيمة نصف مليون جنيه

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ضبط "إسرائيلى" بالمطار لمحاولته تهريب أدوية أسنان بقيمة نصف مليون جنيه ضبط "إسرائيلى" بالمطار لمحاولته تهريب أدوية أسنان بقيمة نصف مليون جنيه
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة لتهريب أدوية ومستلزمات أسنان لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

اليوم السابع -11 -2015

وبلغت قيمة المضبوطات أكثر من نصف مليون جنيه، حيث اشتبه مأمور الجمرك مصطفى دولة فى أحد الركاب وبمراجعة بياناته تبين أنه إسرائيلى الجنسية ويحمل جواز سفر إيطالى، وبعرضه على عمرو شعبان، وسمير فهمى رؤساء قسم الجمرك تم تأييد الاشتباه.

اليوم السابع -11 -2015

وقام مأمورا الجمرك أحمد عبد القادر، وأحمد عبد الله، مدراء الوردية بتفتيشه أمام محمد سرحان مدير إدارة الجمرك تم العثور على المضبوطات وتبين أنها أدوية ومستلزمات أسنان. وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

بالصور.. مباحث المطار تحبط محاولة عصابة دولية لإغراق البلاد بـ5 كيلو كوكايين

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مصر 365