أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

اكتشاف مذهل عن نقطة فى الجسد تطيل العمر و تشفي كافة الامراض و تفقدك نصف كيلو من وزنك يوميا

  • الصحة
  • 27 ألف
Google+ Print
اكتشاف مذهل عن نقطة فى الجسد تطيل العمر و تشفي كافة الامراض و تفقدك نصف كيلو من وزنك يوميا اكتشاف مذهل عن نقطة فى الجسد تطيل العمر و تشفي كافة الامراض و تفقدك نصف كيلو من وزنك يوميا

يعتبر العلاج بالضغط بالاصابع من أشهر طرق العلاج التي تستخدمها الصين واليابان الان حيث انها تطيل العمر ويمتد عمر الإنسان في الصين واليابان أكثر من مائه عام بسبب هذة الطرق العلاجية المستخدمة منذ قديم الزمان فقد تم إكتشاف حوالي 360 نقطة هامه في الجسم وأيضا 12 خط للطاقة تسمى النقط السحرية .

وهي تعالج من أمراض كثيرة ومن خلال معرفة هذة النقاط السحرية في الجسو وخطوط الطاقة ايضا يمكن التحكم في نشاط الجسم وطاقته من خلال التدليك والتحكم في اعضاء الجسم وقد تم اكتشاف نقطة تسمى zu san ly مسئوله عن تجديد الشباب والوقاية والتخلص من الشيخوخة ولقد أسموها الصين واليابان بنقطة طول العمر وهذة النقطة تشفي من 100 مرض في الجسم

وتقع تحت الرأس المتحرك في الركبة فعند التدليك اليومي لهذة النقطة السحرية فأنك تقوم بتنظيم وظائف الجسم كافة وبالتالي تحافظ على صحتك من جميع الامراض واكثر مايشغل بال العلماء أن تدليك نقطة أطاله العمر التي تقع تحت راس الركبة يجعلك ذلك تفقد نصف كيلو من وزنك يوميا وعليك أكتشاف هذة النقطة لكي تحافظ على وزنك وصحتك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

تعرف على صحتك العامة من لون بولك

تعرف على صحتك العامة من لون بولك