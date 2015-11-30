اكتشاف مذهل عن نقطة فى الجسد تطيل العمر و تشفي كافة الامراض و تفقدك نصف كيلو من وزنك يوميا

يعتبر العلاج بالضغط بالاصابع من أشهر طرق العلاج التي تستخدمها الصين واليابان الان حيث انها تطيل العمر ويمتد عمر الإنسان في الصين واليابان أكثر من مائه عام بسبب هذة الطرق العلاجية المستخدمة منذ قديم الزمان فقد تم إكتشاف حوالي 360 نقطة هامه في الجسم وأيضا 12 خط للطاقة تسمى النقط السحرية .

وهي تعالج من أمراض كثيرة ومن خلال معرفة هذة النقاط السحرية في الجسو وخطوط الطاقة ايضا يمكن التحكم في نشاط الجسم وطاقته من خلال التدليك والتحكم في اعضاء الجسم وقد تم اكتشاف نقطة تسمى zu san ly مسئوله عن تجديد الشباب والوقاية والتخلص من الشيخوخة ولقد أسموها الصين واليابان بنقطة طول العمر وهذة النقطة تشفي من 100 مرض في الجسم

وتقع تحت الرأس المتحرك في الركبة فعند التدليك اليومي لهذة النقطة السحرية فأنك تقوم بتنظيم وظائف الجسم كافة وبالتالي تحافظ على صحتك من جميع الامراض واكثر مايشغل بال العلماء أن تدليك نقطة أطاله العمر التي تقع تحت راس الركبة يجعلك ذلك تفقد نصف كيلو من وزنك يوميا وعليك أكتشاف هذة النقطة لكي تحافظ على وزنك وصحتك

شبكةعيونالإخبارية

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