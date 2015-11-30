أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"أوديمار بيغيه" يكشف عن متجره الجديد في مول الامارات

Google+ Print

الجمعة 27-11-2015 20:41

بالتعاون مع أكبر متاجر التجزئة لبيع الساعات السويسرية في الشرق الأوسط "أحمد صديقي وأبناءه"، كشفت العائلة العريقة التي تمتلك علامة "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet عن متجرها الجديد في مول الامارات، حيث أقامت حفل كوكتيل بهذه المناسبة دعت اليه عدد من الشخصيات المرموقة، وأهل الصحافة، ومدراء العلامة في الشرق الأوسط بالاضافة الى لاعب الغولف وسفير "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet "دارن كلارك" Darren Clarke لاعادة اكتشاف البوتيك الجديد في مول الامارات.
يقع في الطابق الأول من المول، والتصميم الجديد للبوتيك يعكس عراقة العلامة على مدى 140عام، وخاصة من خلال المزيج في التصميم الداخلي بين الحديد والخشب، كما أنه مستوحى من موطن مؤسس الدار "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet في "فاليه دو جو" Valee de Joux في سويسرا.
وبذلك سيكتشف الزوار في كل مرة يقصدون بها بوتيك "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet الجديد عراقة وأصالة، العلامة التجارية كما حرفتها العالية وابداعها في صناعة الساعات الفاخرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي