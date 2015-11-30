"أوديمار بيغيه" يكشف عن متجره الجديد في مول الامارات

بالتعاون مع أكبر متاجر التجزئة لبيع الساعات السويسرية في الشرق الأوسط "أحمد صديقي وأبناءه"، كشفت العائلة العريقة التي تمتلك علامة "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet عن متجرها الجديد في مول الامارات، حيث أقامت حفل كوكتيل بهذه المناسبة دعت اليه عدد من الشخصيات المرموقة، وأهل الصحافة، ومدراء العلامة في الشرق الأوسط بالاضافة الى لاعب الغولف وسفير "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet "دارن كلارك" Darren Clarke لاعادة اكتشاف البوتيك الجديد في مول الامارات.

يقع في الطابق الأول من المول، والتصميم الجديد للبوتيك يعكس عراقة العلامة على مدى 140عام، وخاصة من خلال المزيج في التصميم الداخلي بين الحديد والخشب، كما أنه مستوحى من موطن مؤسس الدار "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet في "فاليه دو جو" Valee de Joux في سويسرا.

وبذلك سيكتشف الزوار في كل مرة يقصدون بها بوتيك "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet الجديد عراقة وأصالة، العلامة التجارية كما حرفتها العالية وابداعها في صناعة الساعات الفاخرة.