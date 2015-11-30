استوحي من هذه الإطلالات لتنسقي القطع الموجودة في خزانتك

من أساسيات الموضة ألا تخلو خزانة أي فتاة مهما كان عمرها أو ذوقها من قطع معينة كالفستان الأسود القصير، البنطلون الجينز والقميص الأبيض العادي، حيث يمكن أن تتلاعبي بهذه القطع وتنسقيها في إطلالات مختلفة تتناسب مع أي موسم و أي زمان، وفي هذا الموضوع نقدم لك نصائح بسيطة لتحصلي على تنسيق جديد باستخدام قطع متوفرة في خزانة ملابسك .

ارتديها بطريقة الطبقات

أيام الشتاء الباردة هي فرصتك لتبتكري إطلالات جديدة بقطع متعددة، حيث يمكن أن ترتدي كنزةً صوفيةً مع بلايزر رسمي أو قميص أبيض مع جاكيت جلدي، فكري خارج الصندوق وادمجي الخامات المتعددة في إطلالة واحدة لتحصلي على لوك عصري ومختلف .

كوني جريئةً في اختيار الألوان

قد لا يخطر ببالك أنّ القميص السماوي العادي سيبدو أنيقاً مع تنورة عودية، أو أنّ الشال الأخضر سيكون الإضافة المثالية لإطلالة بسيطة، ولكن في الصور أعلاه دليل على أنّ الجرأة تأتي بثمارها غالبًا، لا تخشي من اختيار الألوان المشرقة والتلاعب بها من فترة لأخرى حتى تبتعدي بإطلالتك عن الملل والرتابة .

الإكسسوارات، الإكسسوارات، الإكسسوارات

يمكن أن نقول إنّ الإكسسوارات من أهم القطع في إطلالتك إذ يمكن لحذاء ملوّن بكعب عالٍ أو شال بألوان جذابة أن يحوّل إطلالاتك البسيطة لإطلالة عصرية رائعة، أو أن يظهر الحزام شكل جسمك من فوق طبقات الملابس فتحصلي على إطلالة متكاملة .

شاهدي معنا في الصور أعلاه طرقاً مختلفةً لارتداء القطع التي تملكينها مسبقاً وتألقي في الشتاء بأجمل إطلالة.

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