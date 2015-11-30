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شاهدي معنا إطلالات عروس الموسم صوفيا فيرغارا

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الإثنين 30-11-2015 13:50

نالت الممثلة الأنيقة صوفيا فيرغارا Sofia Vergara إعجاب المتابعين في جميع أنحاء العالم بنشرها صورًا حصريةً لحفل زفافها، لذلك قررنا أن نستعرض معك أجمل إطلالاتها السابقة لتستوحي منها ما يناسبك.
في الحفلات البسيطة تختار صوفيا فيرغارا فساتين الكوكتيل الضيقة والجذابة وقد تألقت بها في عدة مناسبات وبألوان مختلفة كالأبيض والأسود بالإضافة للأزرق والذهبي وغيرها.
وبالنظر لإطلالات صوفيا فيرغارا أعلاه يمكن أن تري عشقها الواضح لقصّة السمكة على السجادة الحمراء، حيث تكاد تنحصر اختياراتها في هذا النوع من الفساتين. ففي حفل Emmy لهذا العام اختارت صوفيا فستانًا فضيًّا جميلًا أظهر قوامها بأجمل شكل، أما في آخر إطلالاتها قبل حفل الزفاف فقد ظهرت بفستان أحمر من الدانتيل الناعم تزينه قصات بسيطة على الخصر.

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ارتدت صوفيا فستانًا قصيرًا باللون الابيض بأكمام طويلة وتفاصيل جميلة على الصدر في حفل العشاء الذي يسبق حفل زفافها، أما في حفل الزفاف فقد اختارت صوفيا فيرغارا تصميمًا يجمع بين إطلالة العروس التقليدية وعشقها للفساتين الضيقة فظهرت كالسندريلا الأنيقة بتصميم عصري رائع من زهير مراد فكانت عروس هذا الموسم بلا منازع .
جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة من إطلالات صوفيا فيرغارا لتلهمك لاختيار الفستان المناسب لسهراتك، شاهديها وشاركينا برأيك.

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