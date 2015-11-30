مجوهرات الملوك بتصاميم أخاذة من فان كليف

في كل مرة تقع أعيننا على مجوهرات فان كليف Van Cleef & Arpels نجدنا متيمين بأناقة تصاميمها ورقي صناعتها، وقد أردنا البحث أكثر في مجوهرات فان كليف حتى وقعت أعيننا على مجوهرات ملكية أخاذة مطعمة بألوان رائعة من الأحجار الكريمة أردنا أن نستعرضها معك في الصور أعلاه.

ضمت مجوهرات فان كليف الملكية تصاميم رائعة لعقود جذابة جاء أحدها بتصميم يشبه الطاووس الوردي فارداً جناحيه حول عنق من ترتديه، وكان الآخر مطعّمًا بأحجار بنفسجية أنيقة يتوسطها شلال من الألماس الأصفر فكان منظرها يخطف الأنفاس، ولفتنا أحد العقود الجذابة بتصميم مميز يشبه أغصان الشجر الخضراء ويتوسطها قفص ماسي براق .

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أما الخواتم فجاءت بتصاميم ملكية مناسبة لملوك العصور الماضية، حيث يتوسط حجر كريم بلون مميز تصميم الخاتم الماسي ليجب له أنظار من يشاهده، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر الأقراط ذات التصاميم المميزة التي يمكن أن تكون محط الأنظار في أي إطلالة بدون إضافة قطع أخرى من المجوهرات .

أبحرنا في بحر مجوهرات فان كليف Van Cleef & Arpels واخترنا لك تصاميم ملكية تخطف أنفاس الناظرين، فشاهديها وشاركينا برأيك.

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