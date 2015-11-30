أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الأهلي لـ في الجول: لهذه الأسباب أعدنا الشارة لذراع حسام غالي

Google+ Print
رئيس الأهلي لـ في الجول: لهذه الأسباب أعدنا الشارة لذراع حسام غالي رئيس الأهلي لـ في الجول: لهذه الأسباب أعدنا الشارة لذراع حسام غالي

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار بعودة شارة قيادة الفريق الأحمر لذراع حسام غالي.

طاهر كان قد اتخذ قرارا بسحب شارة القيادة من حسام غالي بعدما ألقاها نجم الأهلي أرضا وهو يخرج مطرودا في مباراة الشياطين وحرس الحدود بالدوري المصري.

منذ ذلك الحين وحسام غالي يقدم مستويات ممتازة في أرض الملعب ويلعب دورا قياديا قويا للأهلي، فانفتح الباب أمام اقتراح عودة الشارة لذراعه.

وجاء القرار اليوم الاثنين. وعنه تحدث طاهر لـFilGoal.com قائلا: "حين نزعنا الشارة كان قرارنا تربويا بحتا".

وأضاف "الآن انتفت الأسباب التربوية التي دفعتنا لسحب الشارة".

وأوضح "حسام غالي منذ قرار سحب الشارة وهو يتدرب ويلعب بمنتهى الالتزام ويتفانى في عمله بشكل رائع. لهذا يستحق أن يعود قائدا رمزيا للنادي".

وشدد "غالي مهم جدا للفريق فنيا وكقائد. لهذا نحن سعداء بمستواه وسعداء بحمله لشارة النادي الأهلي".

فقط لعملاء فودافون ،لمتابعة اسرع خدمة رسائل اخبارية وتغطية حية للمباريات خاصة بالنادي الأهلي ابعت 110 لـ 1010

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية