رئيس الأهلي لـ في الجول: لهذه الأسباب أعدنا الشارة لذراع حسام غالي

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار بعودة شارة قيادة الفريق الأحمر لذراع حسام غالي.

طاهر كان قد اتخذ قرارا بسحب شارة القيادة من حسام غالي بعدما ألقاها نجم الأهلي أرضا وهو يخرج مطرودا في مباراة الشياطين وحرس الحدود بالدوري المصري.

منذ ذلك الحين وحسام غالي يقدم مستويات ممتازة في أرض الملعب ويلعب دورا قياديا قويا للأهلي، فانفتح الباب أمام اقتراح عودة الشارة لذراعه.

وجاء القرار اليوم الاثنين. وعنه تحدث طاهر لـFilGoal.com قائلا: "حين نزعنا الشارة كان قرارنا تربويا بحتا".

وأضاف "الآن انتفت الأسباب التربوية التي دفعتنا لسحب الشارة".

وأوضح "حسام غالي منذ قرار سحب الشارة وهو يتدرب ويلعب بمنتهى الالتزام ويتفانى في عمله بشكل رائع. لهذا يستحق أن يعود قائدا رمزيا للنادي".

وشدد "غالي مهم جدا للفريق فنيا وكقائد. لهذا نحن سعداء بمستواه وسعداء بحمله لشارة النادي الأهلي".

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